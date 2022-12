Natale, arriva in piazza Immacolata la pista di pattinaggio sul ghiacco

Un altro tassello che si aggiunge al Natale di Taranto: è stata inaugurata la pista di pattinaggio che quest’anno ha traslocato da piazza della Vittoria a piazza Immacolata. Per la gioia di piccoli (e anche grandi) si pattina “in circolo” attorno alla fontana e alle palme.

La struttura

La struttura circolare avvolge la fontana della piazza addobbata con installazioni natalizie e luminarie. Fino al Natale scorso la pista di pattinaggio su ghiaccio era collocata in piazza della Vittoria e aveva forma rettangolare ma presentava anche l’inconveniente rappresentato dalla presenza dei pali della luce all’interno del settore. Di qui la decisione di spostarla in piazza Immacolata. Se ne può fruire a un costo che parte da 7 euro per mezz’ora ed è possibile anche chiedere l’assistenza di un tutor.