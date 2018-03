Piano ambientale Ilva, scontro in aula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il Consiglio di Stato sollecita il Ministero sul ricorso con al centro il Dpcm Ilva. Chiedendo di controdedurre sulle richieste avanzate nel ricorso prima di procedere. E il Codacons sottolinea l’attenzione con la quale la magistratura amministrativa sta affrontando una questione con al centro la salute della gente.«Il Consiglio di Stato - si legge in una nota - bacchetta l’Amministrazione e rinvia la decisione sul ricorso straordinario promosso dal Codacons contro il Dpcm del 29/9/2017 e per ottenere la sospensione del Piano di misure ambientali per lo stabilimento Ilva di Taranto».E’ stata pubblicata l’altra mattina, infatti, l’ordinanza del Consiglio di Stato relativa all’udienza di tre giorni fa.Con quel provvedimento i giudici della seconda sezione hanno ritenuto meritevole di tutela urgente la richiesta del Codacons e delle vittime dell’Ilva di sospendere il Dpcm e hanno ordinato al Ministero dell’ambiente di comunicare immediatamente le proprie controdeduzioni allo scopo di completare il contraddittorio.Nell’ordinanza si legge testualmente «ritenendosi il ricorso ritualmente proposto alle Amministrazioni intimate e stante l’istanza di tutela cautelare, esigenze di giustizia impongono alle medesime di procedere con sollecitudine sulla base delle segnalate esigenze ad istruire il gravame, quanto meno sull’istanza cautelare medesima e comunque in seconda battuta in relazione al merito; impregiudicato quanto sopra disposto in ordine alla domanda cautelare, la relazione ministeriale sul merito, insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, in ossequio al diritto di accesso, dovrà essere comunicata alla parte ricorrente, con concessione di termini per controdedurre e replicare. La sezione invita l’Amministrazione a riferire con la massima urgenza sul ricorso, a partire dall’istanza cautelare, nei termini sopra descritti. Sospende, pertanto, ogni ulteriore pronuncia sul ricorso in esame e rinvia l’esame dell’istanza di sospensiva». Valutazioni sulle quali il Codacons cocorda pienamente.