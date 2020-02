Pescatore ferito a colpi di pistola: paura nella città vecchia

Gli hanno sparato proprio mentre scendeva dalla sua imbarcazione, dopo la giornata di pesca. Ad agire, stando a quanto riferito dalla stessa vittima alla Polizia, due uomini a bordo di uno scooter. I sicari avrebbero esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha centrato la vittima ad un piede. Si tratta di un pescatore di trentuno anni, che è stato subito soccorso e condotto all'ospedale Santissima Annunziata.

L'agguato è scattato poco dopo le 17 in via Garibaldi, sul lungomare della città vecchia di Taranto. Sul posto gli uomini della squadra volante e della squadra Mobile per cercare di decifrare l'episodio e risalire agli esecutori. I poliziotti hanno subito acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza per riscontrare gli elementi raccolti sul posto. Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA