Perseguita e minaccia la ex moglie: arrestato per atti persecutori

Evidentemente non ha accettato la fine del matrimonio e perseguita, anche al lavoro, e minaccia la ex moglie: arrestato inflagranza di reato per atti persecutori. E' accaduto in provincia di Taranto dove un 63enne è stato arrestato dalla polizia. Perseguitava da tempo l'ex moglie, minacciandola e offendendola anche sul luogo di lavoro alla presenza dei clienti, oppure appostandosi davanti alla sua abitazione e tentando di bloccarla per strada mentre era alla guida dell'auto.

Ai domiciliari è finito un 63enne arrestato in flagranza dalla polizia in provincia di Taranto e posto ai domiciliari con le accuse di atti persecutori.