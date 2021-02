Perseguita la moglie e fa a pezzi l'auto dei suoceri con una mazza da baseball. Arrestato dalla Polizia

È stato arrestato in flagranza per violenza domestica, provvedimento eseguito d'urgenza grazie alla legge denominata "Codice Rosso", entrato in vigore nell'agosto del 2019 con

l'obiettivo di accelerare, in casi di gravi violenze familiari, l'azione delle forze dell'ordine.

In manette un uomo di Grottaglie che è stato bloccato dagli agenti del locale commissariato di Polizia, intervenuti in aiuto della moglie. La malcapitata, dopo un anno di tormentata vita familiare, caratterizzata da atteggiamenti violenti e vessatori del marito, si era rifugiata a casa dei genitori. La decisione della donna, madre di un bimbo di pochi mesi, aveva generato nel marito reazioni ancora più violente fino a l'altra sera, quando si è presentato sotto l'abitazione dei suoceri, danneggiando la loro auto con una mazza da baseball.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Trani.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA