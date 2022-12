Perseguita la ex convivente, arrestato per stalking

Ha continuato a perseguitare la ex convivente nonostante il divieto di avvicinamento spiccato per lui. Così l'altro giorno, dopo l'ennesimo pedinamento in strada subito dalla donna, è stato arrestato dai carabinieri di Lizzano, in provincia di Taranto, con l'accusa di stalking. Nei guai un ragazzo di 31 anni, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La persecuzione

Pedinamenti, molestie telefoniche, minacce e offese, questa la triste sequenza di comportamenti che avrebbero reso la vita della donna una vera e propria sofferenza. E questo nonostante le denunce dopo le quali per il 31enne era stato disposto il divieto di avvicinamento. A scatenare la sua ira la decisione della vittima, oltre un anno fa, di interrompere la loro relazione.

L'arresto

La donna, stanca di vivere all’interno di un perimetro fatto di continui soprusi, di ansia, di malessere sia fisico che psicologico, si è nuovamente rivolta ai Carabinieri. Dopo l'ennesima denuncia l'uomo è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari.