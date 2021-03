Pericolo assembramenti nell'ultimo giorno giallo. «Serve responsabilità»

L'ultimo fine settimana in zona gialla rischia di trasformarsi in una debacle. Già da ieri, in tanti hanno approfittato della temperatura primaverile per raggiungere le spiagge ioniche e passeggiare lungo le vie del centro. Questa domenica poi, potrebbe essere interpretata come un libera tutti prima della totale chiusura. È, infatti, ancora possibile uscire fuori dal Comune di residenza e appare alta la probabilità che le gite fuori porta si traducano in una pasquetta anticipata sulla costa e nel centro delle città.

Quasi ovunque però, le ordinanze sottoscritte dai sindaci ionici, anche prima di quella regionale, dovrebbero rappresentare un deterrente agli assembramenti. In ogni caso, da Taranto e provincia, i primi cittadini annunciano controlli a tappeto e tolleranza zero. Ovunque è stato potenziato il servizio di polizia municipale, così come quello delle forze dell'ordine dispiegate lungo tutto l'arco ionico. «Le pattuglie della polizia locale sottolinea il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci - erano già impegnate in controlli più intensi sul territorio, alla luce delle misure varate con la nostra ordinanza sindacale, valida dallo scorso 10 marzo. Con quel provvedimento, abbiamo anticipato alcune scelte di Regione e Governo, consapevoli che solo con una stretta, rispetto a determinati atteggiamenti sociali, avremmo contenuto la curva pandemica». Naturalmente, vi sarà una maggiore presenza nelle zone più a rischio. «La polizia locale si concentrerà ulteriormente sui luoghi della movida, con lo specifico intento di diradare gli assembramenti e ricordare l'importanza dell'uso della mascherina e dell'igiene frequente delle mani». Melucci si sofferma poi, sull'importanza della responsabilità individuale, fermo restando che ogni cittadino non può essere monitorato sempre e ovunque. «Questa ondata ci sta colpendo pesantemente, i controlli sono utili, ma è l'impegno dei singoli che ci consentirà di uscirne al più presto, insieme alla prosecuzione della campagna vaccinale».

In provincia, ci si è organizzati allo stesso modo, anche se le gli agenti di polizia municipale sono sempre in numero troppo esiguo rispetto alle aree da vigilare. Parchi e ville sono chiuse quasi ovunque ed è in vigore il divieto di fermarsi nelle zone centrali. Si teme però, un maggiore assembramento sulla costa, anche perché risulta davvero difficile controllare decine di chilometri di spiagge. A Manduria, il sindaco Gregorio Pecoraro ha sottoscritto ieri un'ordinanza in cui si vieta dopo le ore 18 lo stazionamento a San Pietro in Bevagna, oltre che in alcune zone dalla città. A Campomarino, il sindaco Alfredo Longo aveva già annunciato l'avvio di azioni più incisive ed è per questo che ci saranno oggi non solo i vigili urbani ma anche i carabinieri. Già due domeniche fa, uno scontro verbale tra alcuni ragazzi e gli agenti aveva destato una certa preoccupazione, dimostrando quanto la situazione sia diventata esplosiva. Nella marina di Torre Ovo e Trullo di mare, il primo cittadino Michele Schifone annuncia controlli a raffica. «Siamo arrivati alla zona rossa proprio perché non c'è stato senso di responsabilità. Non possiamo tollerare ancora, questo atteggiamento». Particolarmente critico è il sindaco di Pulsano, Franco Lupoli. «Non è vietato passeggiare e né tantomeno i vigili possono fermare chi cammina e chiedere documenti per verificare se il nucleo familiare è lo stesso o misurare le distanze tra una famiglia ed un'altra. È semplicemente ridicolo tutto questo perché di fatto, oggi si accontentano tutti, dando la possibilità alle attività di lavorare e alle persone di passeggiare, ma non s'incide sicuramente sulla diminuzione dei contagi».

Innegabile la difficoltà di sorvegliare aree così vaste. «Non si ha modo di controllare realmente il territorio. Abbiamo solo due vigili, questa è la realtà. Mi auguro soltanto, che la gente indossi la mascherina e si mantengano le distanze».

Dunque, resta fondamentale l'atteggiamento individuale anche se la crescente diffusione del virus ha già dimostrato una scarsa propensione verso il rispetto delle regole.

