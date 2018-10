Perde i soldi alle slot e simula una rapina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha bruciato i soldi della pensione nelle slot e inseguendo la fortuna comprando gratta e vinci. Poi, per nascondere tutto ai familiari, ha pensato bene di denunciare di aver subito una rapina. Il suo piano, però, è stato svelato dai carabinieri. Così per una pensionata di Maruggio è scattata la denuncia a piede libero per simulazione di reato. Dieci giorni fa, infatti, la pensionata si era presentata alla stazione dei carabinieri di Maruggio per denunciare una rapina subita al mercato. A suo dire un uomo le aveva puntato un'arma alla schiena per farsi consegnare il denaro che aveva nel portafogli, all'incirca 120 euro. I militari, però, hanno illuminato una storia del tutto diversa. Hanno scoperto, infatti, che la donna era divenuta schiava del gioco. E in particolare delle slot. Per questo era stata costretta a chiedere prestiti ai familiari. Di qui l'idea di nascondere il motivo reale dei suoi problemi economici, inventando la rapina al mercato.