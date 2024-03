Pedone travolto da un'auto nel centro della città

Un pedone è stato travolto da un'auto mentre era sul marciapiede di via Mazzini, in pieno centro a Taranto. L'uomo è stato soccorso dal 118 ed è stato condotto subito all'ospedale di Taranto. Mentre sul posto sono partiti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente stradale.

Stando ad una primissima ricostruzione, una ford Focus condotta da una donna, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato e sarebbe finita sul marciapiede. La vettura prima di finire la sua corsa contro il muro di un edificio, ha travolto il malcapitato ferendolo.