Investe una donna con la moto e scappa, caccia al motociclista "pirata"

Ha travolto una donna di ottant'anni con la sua moto e poi è fuggito senza soccorrere la vittima. E' caccia al motociclista "pirata" che venerdì sera a Taranto, poco prima di mezzanotte ha investito l'anziana e si è dileguato. La vittima è stata subito soccorsa ed è ricoverata in prognosi riservata in ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo, invece, stanno setacciando i filmati della videosorveglianza per individuare il responsabile.

Il dramma

Il grave episodio si è verificato in via Principe Amedeo, nel centro della città.

L'anziana era in compagnia di alcuni familiari e stava attraversando la strada quando su di lei è piombata quella moto. La vittima è stata investita ed è rotolata per alcuni metri sul selciato. Il motociclista, invece, ha continuato la sua corsa ed è scomparso dopo aver imboccato una strada laterale. Ora è braccato dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale.

Il precedente

Una episodio analogo si è verificato a Taranto soltanto due giorni fa. Una macchina, poco prima delle sette di giovedì, aveva investito un ciclista. Dopo aver sbalzato il malcapitato sul selciato, il conducente, forse una donna, s è allontanato senza soccorrere la vittima. Anche in questo caso filmati al setaccio, da parte della Polizia, per individuare il responsabile.