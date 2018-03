«Umiltà e dialogo». Così il Pd sconfitto prova a ripartire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il Partito democratico, dopo la sconfitta elettorale alle Politiche del 4 marzo scorso, prova a dare un nuovo slancio al rapporto con i suoi elettori e con i cittadini pugliesi più in generale. A prendere l’iniziativa sono stati i consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio Blasi, Ruggiero Mennea e Donato Pentassuglia che hanno deciso di recarsi in prima persona in visita nei territori, per illustrare il lavoro che viene quotidianamente svolto in favore della comunità e per ascoltare e toccare con mano i problemi dei cittadini.“Ricominciamo da qui ...” è lo slogan che accompagna i consiglieri del Pd nel corso del tour che ha preso avvio ieri sera a Taranto, nel Salone di rappresentanza della Provincia. Seguiranno le tappe di Lecce (lunedì 26 marzo), Brindisi (5 aprile) e Barletta (9 aprile). Insomma, il Partito democratico prova così a rielaborare il trauma derivante dalla pesante sconfitta, cercando di capire quali sono stati i meccanismi che hanno interrotto il feeling con gli elettori e soprattutto cosa fare per riannodare i fili di una relazione logorata. I consiglieri regionali puntano, attraverso questa serie di incontri, a recuperare creatività ed idee, proprio partendo dal confronto con la vita quotidiana ed i disagi delle famiglie.«La nostra difficoltà spesso - ha detto Amati - è nel prendere la parola, perché poi dobbiamo riempirla di contenuto e dall’ottica che si ha da dentro il partito delle cose si dimentica ciò che sta fuori». Sull’importanza del dialogo con la propria gente si è soffermato soprattutto Mennea: «Occorre rimettere la palla sul terreno di gioco, analizzare le ragioni della pesante sconfitta , incomprensibile da parte di alcuni, poiché governiamo a livello nazionale e in Regione. Però, se il risultato è deludente vuol dire che qualcosa non ha funzionato».