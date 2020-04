Partorisce in stato di incoscienza al pronto soccorso

E' nato nel pronto soccorso dell'ospedale di Taranto dove la mamma era giunta pochi minuti prima in stato di incoscienza. La nascita del piccolo Vincenzo è il lieto fine della storia ad alta tensione vissuto l'altra sera nel presidio sanitario del capoluogo jonico.

La giovane mamma, una ragazza tarantina di 21 anni, è giunta al pronto soccorso nel pomeriggio di giovedì accompagnata dal marito. La giovane era in stato di incoscienza. Per la paziente si è resa necessaria un’urgente valutazione rianimatoria ed è stata immediatamente sottoposta al monitoraggio dei parametri vitali, con l’intervento dei medici rianimatori, le dottoresse Doriana Benefico e Maria Procino. Si è quindi constatato che il travaglio era già in fase avanzata. Così il piccolo Vincenzo è venuto alla luce direttamente al pronto soccorso. La giovane mamma invece, è stata ricoverata in rianimazione e, fortunatamente, sin da subito ha dato segni di ripresa. Ieri, infatti, ha potuto abbracciare il figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA