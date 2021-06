Aggredirono il parroco e un volontario: nuove accuse per i due arrestati

Hanno aggredito un anziano sul sagrato della chiesa Sacro Cuore di Taranto e hanno picchiato il parroco don Luigi Larizza, che era intervenuto sospendendo la messa in corso, dopo aver minacciato un volontario che disciplinava l’accesso in chiesa. Nuove accuse e la notifica, con le altre ipotesi di reato, di una ordinanza di custodia cautelare a carico di due uomini, già arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia, che nel pomeriggio di domenica scorsa sarebbero stati autori dell'aggressione. La misura cautelare è stata firmata dal gip di Taranto nei confronti di Giulio Salamini, di 42 anni, e Fabrizio Rossano, di 38, entrambi volti già noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere, in concorso, oltre che di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, anche di lesioni aggravate, violenza privata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco e turbamento di funzioni religiose. I due uomini avevano pure impedito la perquisizione all’interno del bar dove avevano trovato rifugio, proseguendo con violenza e minacce anche all’interno delle vetture di servizio e nei confronti dei poliziotti intervenuti.

L'aggressione

Dalle indagini è emerso che Salamini e Rossano, dopo aver picchiato un anziano, anche con l’uso di una pistola, hanno minacciato i presenti intimando loro di non chiamare le forze dell’ordine. In particolare, è stato accertato che i due hanno puntato una pistola per costringere ad allontanarsi il conducente di un’auto che transitava in quel momento e voleva soccorrere la vittima.

Le minacce

Successivamente, l’arma è stata puntata contro il volontario che, sul sagrato della chiesa, disciplinava l’ingresso dei fedeli ed era intervenuto in soccorso dell’anziano. I due pregiudicati hanno costretto il malcapitato ad inginocchiarsi dopo aver scarrellato l’arma come per preparare lo sparo, colpendolo al capo con il calcio della pistola. Terza aggressione al parroco della chiesa, accorso sul sagrato per impedire ulteriori aggressioni ad altri volontari e fedeli. Don Luigi Larizza è stato spintonato e schiaffeggiato. Il sacerdote ha poi ricevuto la visita e le attestazioni di solidarietà da parte del prefetto Demetrio Martino.