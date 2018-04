Il padrone di casa palpeggia l’inquilina: finisce ai domiciliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Avrebbe allungato a più riprese le mani sulla straniera alla quale aveva affittato un appartamento di sua proprietà. Sino a quando la donna si è deciso a denunciare quel padrone di casa un po’ troppo focoso, oltre che avanti negli anni. E così gli incontri bollenti sognati dall’uomo si sono concretizzati in un provvedimento restrittivo spiccato dal gip Vilma Gilli su richiesta del pubblico ministero Rosalba Lopalco.Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri della stazione di Ginosa hanno arrestato e posto ai domiciliari il settantacinquenne M.S., per il quale sono scattate le contestazioni di violenza sessuale e tentata estorsione.L’anziano avrebbe molestato alcune volte la sua inquilina straniera, in ritardo sui pagamenti, approfittando delle volte in cui la donna si recava a casa sua per visionare i consumi elettrici e soprattutto per chiedere di riallacciare la corrente elettrica nella sua abitazione. In quelle occasioni, il 75enne avrebbe palpeggiato la malcapitata e avrebbe tentato di baciarla. Poi avrebbe cercato anche di convincerla ad avere rapporti sessuali con lui, promettendole vantaggi economici e il ritorno della corrente elettrica nella casa che le aveva affittato.