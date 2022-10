Cadavere ritrovato al largo della costa: si segue la strada dell'omicidio. Potrebbe essere stato gettato in mare dopo un colpo alla testa

Cadavere nelle acque di Metaponto: si segue la strada dell'omicidio. Potrebbe essere stato gettato in mare dopo un colpo alla testa. S'infittisce il mistero dell'uomo trovato morto nelle acque di Metaponto, originario della provincia di Taranto. Il cadavere è stato notato sabato pomeriggio nel mare della Basilicata grazie alla segnalazione di alcuni pescatori della zona.

Il 59enne, originario di Palagianello, potrebbe essere stato ucciso. Sull'ipotesi di omicidio si stanno infatti orientando nelle ultime le indagini dei carabinieri e della procura di Matera.



Le risposte più chiare arriveranno dopo l'esame autoptico. Da un primo esame del cadavere sembra tuttavia che l'uomo possa essere caduto o essere stato buttato in mare dopo aver perso i sensi. In altre parole la morte potrebbe non essere avvenuta per annegamento ma a seguito di un colpo alla testa.

Di certo è stato ritrovato completamente vestito ma senza documenti e con il telefonino privo della sim. E' un altro degli elementi che fanno propendere gli investigatori per un omicidio e non per un suicidio, quella che invece sembrava essere la prima ricostruzione dei fatti.