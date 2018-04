Va al pronto soccorso in “codice giallo”, ma muore dopo un’ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Al pronto soccorso è giunta ieri mattina in ambulanza e in codice giallo. Ma dopo poco più di un’ora si è spenta improvvisamente.Dramma ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. E ora saranno le indagini della procura a fare luce sulla morte di una donna di Pulsano, di 76 anni.La tragedia, infatti, ha gettato nello sconforto i familiari della donna che l’avevano accompagnata in ospedale seguendo l’ambulanza del 118. E sono stati loro a decidere di chiedere l’intervento della magistratura per fare piena luce su quanto accaduto.La vittima, infatti, aveva accusato un malore ieri mattina dopo alcuni giorni di febbre, peraltro poi sparita, e conati di vomito. Al momento del primo intervento dell’equipe di soccorso le condizioni della paziente sono state valutate da “codice giallo”. Con la paziente che è stata imbarcata sul mezzo del 118 ed è stata condotta all’ospedale Santissima Annunziata, diventato, di fatto, l’unico punto di riferimento della provincia per le emergenze.Fatto sta che l’ambulanza a sirene spiegate ieri mattina è arrivata al pronto soccorso poco dopo le 9. La paziente ha seguito la procedura ordinaria, sempre catalogata come “codice giallo”. È rimasta lucida con i parenti e poi con gli operatori sanitaru con i quali ha continuato a dialogare. Sino a quando la situazione è imprevedibilmente precipitata. L’anziana si è spenta improvvisamente e i medici del pronto soccorso hanno comunicato ai familiari che era deceduta intorno alle 10.45. Comprensibile lo sconforto dei figli e degli altri parenti, soprattutto per come tutto si è svolto al pronto soccorso.Di qui la decisione di rivolgersi alla magistratura.