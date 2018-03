In preda alla droga e all’alcol devasta l’ospedale: manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di alcool avrebbe minacciato i medici del pronto soccorso dell’ospedale, finendo col mettere a soqquadro i locali dell’ospedale.Questa almeno l’accusa che grava a carico di un trentasettenne, che è stato arrestato dalla polizia di Stato.L’episodio di violenza avvenuto nella struttura ospedaliera tarantina dimostra ancora una volta quali siano le difficoltà, e i pericoli, che gravano sul personale sanitario e parasanitario che svolge il suo delicato e importante lavoro in ospedale. E ciò, in particolare, nelle ore notturne.L’episodio che si è poi tradotto nell’arresto del responsabile è avvenuto proprio nella scorsa notte.Nella circostanza, infatti, gli agenti della sezione Volante hanno tratto in arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, un 37enne tarantino.Si tratta di Gaetano Santovito, tarantino.L’uomo era stato ricoverato presso il pronto soccorso del locale ospedale, perché alcune ore prima in preda ad un raptus aveva distrutto i locali della sua pizzeria situata in via Cesare Battisti.In quei concitati momenti, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si era procurato numerose ferite con copiose perdite di sangue.