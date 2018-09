Operata a 104 anni, in piedi due giorni dopo. «Il mio segreto? Bevo due birre al giorno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha 104 anni, è tornata in piedi due giorni dopo un intervento chirurgico e in ospedale ha conquistato medici, infermieri e dirigenti dell’Asl con la sua simpatia e la sua vitalità. E a chi le chiede come faccia a mantenersi così in forma lei risponde: «Mangio di tutto e bevo due birre al giorno».È una tarantina la nonna che protagonista di questa storia. Nei giorni scorsi, in seguito ad una caduta, è stata ricoverata al SS Annunziata di Taranto dove l’equipe di Ortopedia e Traumatologia diretta dal dottor Lorenzo Scialpi l’ha sottoposta ad un intervento per l’applicazione di una protesi all’anca. Lei, la nonna ultracentenaria, non ha perso tempo e già un paio di giorni dopo si è alzata dal letto. «Voglio tornare a casa - ha detto - ho tanto da fare...».La paziente ha ricevuto anche la visita del direttore generale dell’Asl, che ha voluto complimentarsi con lei e i medici. «Operare una persona all’età di 104 anni non è un fatto consueto - ha detto - e ancor più straordinario è il fatto che una persona di questa età superi così brillantemente l’intervento tornando a fare una vita normale». Tutti contenti, quindi. A cominciare dalla signora che in ospedale ha dovuto dispensare consigli a destra e a manca a chi le chiedeva come fare per mantenersi in forma. E lei non si è stancata di ripetere: magiare di tutto e bere due birre al giorno». Ha anche consigliato cosa bere: una birra prodotta a Taranto.