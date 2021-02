Operaio ArcelorMittal stroncato da un malore nello spogliatoio dell'ex Ilva: aveva 38 anni

Un operaio dello stabilimento ArcelorMittal è deceduto questa mattina a causa di un malore. Francesco Tomai, lavoratore di 38 anni si trovava nello spogliatoio della ex Ilva, quando si è sentito male e si è accasciato sul pavimento. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

“In un momento così difficile per il futuro dell’ex Ilva, si aggiunge una notizia tragica: la morte di un giovane operaio, Francesco Tomai di 38 anni, colpito questa mattina da malore all’ingresso dello spogliatoio prima di iniziare il suo turno di lavoro nel sito di Taranto. In attesa di conoscere le cause del decesso - ha detto il segretario generale della Uilm Rocco Palombella - ci stringiamo alla famiglia del giovane lavoratore in questo momento drammatico, esprimendo cordoglio e vicinanza perché una vita che si spezza è sempre un grande dolore per tutti”.