Ilva, obbligo di dimora per l'ex procuratore Capristo. Arrestato anche l'avvocato Amara

Un nuova misura cautelare è stata notificata questa mattina dai magistrati di Potenza all'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo. Per l'ex capo della Procura ionica è stato disposto l'obbligo di dimora a Bari. Il provvedimento sarebbe scattato, stando a quanto si apprende, nell'ambito di una indagine che è sfociata in diversi provvedimenti cautelari. Tra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza lucana anche l'avvocato Pietro Amara, ex legale di Eni e al centro in passato di indagini condotte dalla procura di Milano. Ai magistrati lombardi, peraltro, proprio il legale siciliano ha rilasciato dichiarazioni sull'esistenza della cosiddetta loggia "Ungheria". I fatti al centro della nuova inchiesta esplosa questa mattina risalirebbero al periodo nel quale Capristo era procuratore a Taranto e riguarderebbero anche l'ex Ilva e in particolare il tentativo di patteggiamento respinto dalla Corte di Assise. Vicenda che l'avvocato Amara seguì in qualità di consulente di Ilva.

L'inchiesta

I provvedimenti eseguti nella mattina di oggi vanno inquadrati in un approfondimento investigativo rispetto alla prima indagine che, nel maggio dello scorso anno, portò agli arresti domiciliari per l'alto magistrato, poi tornato in libertà ad agosto. Vicenda per la quale è attualmente sotto processo dinanzi al Tribunale del capoluogo lucano.

Le accuse

L'ex procuratore di Taranto era finito nei guai per le presunte pressioni che avrebbe cercato di esercitare, attraverso un poliziotto di sua fiducia, su una giovane pm della procura di Trani, dove il magistrato aveva svolto il ruolo di procuratore prima dell'incarico a Taranto. Secondo gli investigatori, Capristo avrebbe chiesto di indirizzare l'esito di un fascicolo di cui era titolare la magistrata. Accuse che il procuratore ha sempre respinto.