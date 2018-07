Non si rassegna alla separazione, calci e schiaffi alla ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva convincere la ex a tornare con lui. E per questo ha continuato a perseguitarla, arrivando anche ad aggredirla con calci e schiaffi. Un assedio al quale alla fine la donna si è ribellata. E per lui sono scattate le manette. In carcere è finito un pregiudicato di 45 anni, arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori, lesioni personali, minacce, sequestro di persona e rapina.L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Pulsano in esecuzione del provvedimento restrittivo spiccato dal gip Giuseppe Tommasino su richiesta del pubblico ministero Ida Perrone. Alla base dell'ordinanza di custodia cautelare la denuncia presentata dalla vittima, perseguitata dal 45enne. La donna ha raccontato ai carabinieri delle violenze subite dopo aver interrotto la relazione sentimentale con l'ex compagno. Una decisione alla quale il pregiudicato non si è rassegnato. Così avrebbe vessato la malcapitata, minacciandola di morte. In un'occasione le avrebbe sottratto il cellulare e l'avrebbe rinchiusa contro la sua volontà in casa, picchiandola con calci e schiaffi per convicencerla a riallacciare il rapporto sentimentale. Una denuncia circostanziata che è stata riscontrata anche grazie a diverse testimonianze che hanno spianato la strada all'arresto del 45enne che ora è in carcere