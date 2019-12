Non si fermano all'alt, bloccati dopo un inseguimento di 60 chilometri

Alla vista della paletta dei carabinieri non si sono fermati. E hanno accelerato cercando di fuggire. Da quel momento è scattato un rocambolesco inseguimento concluso, dopo una folle corsa di oltre sessanta chilometri, con un arresto e una denuncia a piede libero. Nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo Radiomobile di Taranto, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne incensurato della provincia di Potenza.

I militari hanno intimato l'alt ad un’Audi A4 Station Wagon di colore scuro ma il conducente non si è fermato ed ha aumentato l'andatura. Da quel punto è iniziato un inseguimento prima in città e poi sulla statale 106.

L'auto è stata costretta a fermarsi dopo una corsa di oltre sessanta chilometri all'altezza dell'uscita di Ginosa quando si è trovata la strada sbarrata da un posto di blocco dei carabinieri della stazione della cittadina.

I due uomini a bordo della macchina hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati fermati. Il conducente è stato arrestato mentre il passeggero è stato denunciato a piede libero.

