Non si ferma all'alt e fugge in contromano. Preso dopo l'inseguimento

Non si è fermato all'alt della Polizia. E si è dato alla fuga in moto. A quel punto è scattato l'inseguimento, con il giovane in moto che ha imboccato la centralissima viale Virgilio in contromano, rischiando anche di scontrarsi con le vetture che provenivano in senso contrario. Alla fine, però, è stato raggiunto e bloccato. Scene da film ieri pomeriggio nel centro abitato di Taranto. Un giovane in scooter si è sottratto al controllo della Polizia, impegnata nelle verifiche per il rispetto delle norme introdotte per limitare il contagio del Covid-19. Alla vista degli agenti, il motociclista si è dato alla fuga. La Volante si è subito lanciata sulle sue tracce ed è nato un rocambolesco inseguimento. Il fuggitivo ha imboccato viale Virgilio in senso contrario a quello di marcia. Fortunatamente la carreggiata era quasi deserta, proprio in ragione delle limitazioni negli spostamenti, e per le auto che hanno incrociato lo scooter è stato agevole evitare l'impatto sia con la moto sia con la Volante che era all'inseguimento. Poco dopo il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato. © RIPRODUZIONE RISERVATA