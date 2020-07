© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar del Trento ha sospeso l’ordinanza del presidente delle Provincia che disponeva l’abbattimento dell’orsa accusata dia vere aggredito due cacciatori.Tra i primi a darne notizia in Puglia è stato il referente del Wwf manduriano e presidente dell’Associazione «Azzurro Ionio» protagonista, quattro giorni fa, dell’affissione su una casa vacanze di sua proprietà a Campomarino di Maruggio, di un cartello in cui annunciava di non affittare a turisti trentini «causa ordinanza di uccisione dell’orso».«Con vero piacere, dopo le polemiche suscitate dalla iniziativa di non affittare casa ai trentini “causa ordinanza di abbattimento orso in provincia di Trento” – fa sapere Di Lauro - vi comunico che l'ordinanza della provincia è stata sospesa».Il noto avvocato ambientalista, componente del collegio delle parti civili per contro del Wwf nel processo contro i disastri ambientali dell’Ilva di Taranto, ha prontamente esposto un altro cartello sulla stessa porta d’ingresso dell’appartamento di Campomarino: «Causa annullamento ordinanza uccisione orso, si affitta volentieri soprattutto ai trenini (con sconto)».