Nella masseria droga per un milione di euro

Nascondeva droga per un milione di euro in un magazzino della masseria. In quel locale, però, hanno fatto irruzione i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Taranto, scovando il maxi quantitatido di marijuana. Sotto chiave sono finiti 133 chili di droga mentre per un 31enne imprenditore agricolo di Castellaneta Marina sono scattati gli arresti domiciliari. Nel locale della masseria, in agro di Palagianello, sono stati trovati i 133 chili di marijuana, in parte ancora su reti di essiccazione e in parte confezionate in grosse buste in cellophane sottovuoto.

Il controllo, poi, si è spostato nell'appartamento dell'uomo dove sono stati trovati altri 800 grammi di marijuana, prontamente sequestrati. Ultimo aggiornamento: 21:55