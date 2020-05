Nel casolare il market della droga, quattro arresti

Avevano allestito nel casolare in cui vivono un vero e proprio market della droga. In quel caseggiato, però, l'altro giorno hanno fatto irruzione i carabinieri delle stazioni di Castellaneta, di Marina di Ginosa e del nucleo operativo della compagnia di Castellaneta. I militari hanno sequestrato soldi, un cospicuo quantitativo di droga e hanno arrestato quattro uomini, tutti migranti di origini africane. Per loro è scattata la contestazione di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. I quattro uomini da giorni erano finiti nel mirino dei carabinieri. Nel corso di servizi di appostamento e pedinamento, infatti, gli stranieri erano stati osservati mentre spacciavano dosi di droga a diversi giovani. L'altro giorno sono stati seguiti sino a quel casolare nelle campagne di Borgo Perrone, nell'agro di Castellaneta.

All'interno i militari hanno recuperato 150 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e la somma di 1.175 euro, subito sequestrata perchè ritenuta il provento dell’attività illecita di spaccio. I quattro sono stati arrestati e condotti in carcere mentre altri due migranti sono stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA