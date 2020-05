Nascondeva un chilo di cocaina nell'armadio della sua abitazione al quartiere Paolo VI. Alla sua porta, però, hanno bussato i carabinieri della stazione di Taranto Nord che hanno ispezionato la casa da cima a fondo. E hanno scovato la droga destinata al mercato dello spaccio. Nella rete dei militari un insospettabile tarantino di 54 anni, individuato dagli investigatori dell'Arma nel corso di un servizio condotto nel quartiere. I movimenti di quell'uomo, praticamente sconosciuto per la quasi assenza di precedenti, sono stati notati dalle pattuglie dell'Arma. L'altro giorno è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro del quantitativo di droga. Nell'armadio della camera da letto, infattti, è stato trovato un chilo di cocaina oltre a materiale per il confezionamento in dosi. La sostanza stupefacente finita sotto chiave sul mercato avrebbe fruttato non meno di 80.000 euro. Ultimo aggiornamento: 14:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA