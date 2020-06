Nascondeva quattro chili di droga nel bidone della differenziata, arrestato

Aveva scelto come nascondiglio per la droga il bidoncino per la raccolta differenziata dei rifiuti. In quel contenitore, però, sono andati a guardare l'altro giorno i poliziotti della squadra mobile della questura di Taranto, scovando un carico di 4 chili di hascisc. E per il proprietario di casa, un tarantino di 39 anni, senza precdenti alle spalle, sono scattate prima le manette e poi si sono spaancate le porte del carcere. Da giorni, infatti, la Polizia stava monitorando le manovre dell'uomo e al momento opportuno è stata messa a segno la perquisizione nella sua abitazione di Talsano. Nel box gli agenti hanno trovato il bidoncino dei rifiuti con all'interno ben 40 panetti di sostanza stupefacente, per un totale di quasi quattro chili. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e la droga è stata sequestrata. Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA