Nasconde la cocaina nei calzini appesi ad asciugare: arrestato spacciatore

Ultimo aggiornamento: 13:50

Aveva nascosto duecento dosi di cocaina nei calzini, freschi di bucato, appesi all'esterno della sua casa ad asciugare. L'originale escamotage, però, non è servito ad ingannare il fiuto di "Alba", il cane in servizio nei ranghi dell'antidroga. Così per un insospettabile pusher sono scattate le manette.Nella rete dei "Falchi" della squadra Mobile della Questura di Taranto , un insospettabile di 56 anni pizzicato dai poliziotti al termine di un servizio di appostamento.Gli agenti in borghese, infatti, nei giorni scorsi avevano notato un eloquente traffico di tossicodipendenti nella zona di via Cannata, nel rione Paolo VI di Taranto. Così è partito il servizio di osservazione che ha consentito di individuare l'appartamento in cui quei "clienti" si recavano per acquistare lo stupefacente. L'altra sera è scattata l'operazione nel corso della quale gli agenti sono stati supportati dal "fiuto" di "Alba", il cane antidroga della sezione cinofili della Guardia di Finanza di Taranto. La droga, come accennato, è stata scovata in quei calzini appesi ad asciugare. I poliziotti, infatti, hanno recuperato 200 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e per lui si sono spalancate le porte del carcere.