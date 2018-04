Mysterium Festival: premio assegnato all’istituto Pacinotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Conclusi i Riti della Settimana Santa tarantina va in archivio anche l’edizione del Mysterium Festival, la manifestazione collaterale, voluta e organizzata dall’Arcidiocesi, che accompagna l’avvicinamento alla Pasqua con tutti i suoi appuntamenti tradizionali.È l’istituto superiore di secondo grado Antonio Pacinotti di Taranto il vincitore del premio Mysterium Festival 2018. Come ogni anno la conclusione dell’evento è stata coronata dall’assegnazione del premio Mysterium Festival dedicato a personalità del mondo culturale ed imprenditoriale impegnate nel sociale. Quest’anno per la prima volta è stata premiata una scuola.Il premio è stato consegnato dall’arcivescovo metropolita di Taranto monsignor Filippo Santoro al dirigente dell’istituto Vito Giuseppe Leopardo. Presente anche una rappresentanza degli studenti del progetto e dei docenti.L’opera è stata realizzata per l’occasione daa Giulio De Mitri, artista innovativo e sperimentale, la cui ricerca - poetica e filosofica al tempo stesso - sancisce un percorso coerente e rigoroso, impegnato da anni nella cultura meridiana, coniugando identità, tecnologia sofisticata e mistica liricità, oggi tra i principali protagonisti in Italia della Light Art.La scuola premiata si è distinta per il progetto “Tesori…nei rifiuti. No allo spreco alimentare”, coordinato dalla professoressa Mariateresa Mascellaro insieme ad un team di 10 docenti.