Taranto, trovato morto l'uomo scomparso nel bosco mentre raccoglieva funghi

Purtroppo la notizia che si temeva è arrivata. L'uomo scomparso, smarritosi nella boscaglia venerdì pomeriggio mentre raccoglieva funghi, è stato trovato morto a circa 600 metri dal punto in cui aveva sostato con la macchina insieme ai suoi accompagnatori. Non si avevano più tracce di Fedelino Margheriti, 51 anni, originario di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, da due giorni e mezzo e da pochi minuti la triste conferma.

Le ricerche durate diverse ore

È stato ritrovato senza vita, purtroppo, Fedelino Margheriti, scomparsi venerdì pomeriggio andando a funghi con due amici nella zona di Pentima Rossa, nei boschi tra Crispiano, Massafra e Martina Franca. Il corpo sarebbe stato individuato grazie all'ausilio dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha poi segnalato la zona ai volontari della Protezione Civile. Non c'è stato niente da fare, quindi, per il cinquantaduenne originario di Torre Santa Sabina, che venerdì mattina, in compagnia di due amici si era recato a funghi nei boschi della provincia di Taranto.

Le sue ricerche, dopo l'allarme lanciato nella serata di venerdì, dopo che non si sarebbe presentato all'appuntamento convenuto con i conoscenti, nei pressi della strada, per fare ritorno a casa. La macchina dei soccorsi ha visto uomini e mezzi dei carabinieri dei Carabinieri delle Compagnie di Martina Franca e di Massafra, Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e i volontari della Protezione Civile da tutta la provincia.

Un centinaio di persone per un giorno intero, anche nella notte, hanno battuto i boschi fino al ritrovamento del corpo, avvenuto intorno alle 11.00 di questa mattina. Sul posto gli inquirenti che dovranno stabilire le cause di morte. Sulla vicenda i Carabinieri hanno aperto un'inchiesta.