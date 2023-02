Lutto nel mondo della musica, morto il presidente del Festival della Valle d'Itria Franco Punzi

E' stato e resterà un punto di riferimento assoluto nel panorama culturale e non solo per la sua amata città, perchè la sua lezione, il suo profondissimo amore per l'arte in tutte le sue sfaccettature, il suo coraggio, la sua tenacia, resteranno valori indelebili che costituiranno per sempre un prezioso e inestimabile patrimonio da custodire e un esempio da seguire, in tutto il mondo. All'età di 88 anni si è spento Franco Punzi, storico presidente del Festival della Valle d'Itria e della Fondazione "Paolo Grassi".

Chi era

Già sindaco di Martina Franca dal 1972 al 1989, Punzi aveva ricoperto nel corso della sua vita innumerevoli incarichi di grande prestigio, sia in ambito culturale che politico: dirigente Acli, Presidente della Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre), componente dell’intergruppo Enti Locali europeo (Bruxelles), componente della commissione europea nel programma “Solidarietà acqua Paesi terzo mondo”. E innumerevoli anche i prestigiosi riconoscimenti ottenuti. Tra questi, la Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica quale benemerito dell’Arte e della Cultura, i titoli di Commendatore al merito della Repubblica Italiana dal 2000, e di Commendatore dell’Ordine di San Gregorio Magno, nominato da SS. Santità Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo 2000, Accademico Effettivo dell’Accademia Teatina delle Scienze di Chieti.