Molesta una donna sotto casa, arrestato dai carabinieri

Ha molestato una donna dopo essersi appostato nei pressi della sua abitazione. Subito, però, è scattato l'allarme e sul posto sono piombati i carabinieri che hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 33 anni. Lo sconcertante episodio si è verificato l'altro giorno a Lizzano in provincia di Taranto. Vittima delle attenzioni dell'uomo, arrestato con le contestazioni di atti persecutori e violenza sessuale, una donna di cinquant'anni.

L'inquisito avrebbe preso di mira da tempo quella donna con un "corteggiamento" a dir poco assillante non di rado sfociato in vere e proprie vessazioni. Sino all'epilogo incredibile dell'altro giorno quando ha atteso la vittima nei pressi della sua abitazione e l'ha assalita, palpeggiandola. Dopo la reazione della donna, il 33enne si è allontanato precipitosamente con la sua auto. Ma poco dopo è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della stazione della cittadina jonica.