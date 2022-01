Taranto, modificava armi giocattolo in vere e proprie pistole: arrestato dalla polizia

Armi giocattolo trasformate in vere e proprie pistole. Un 30enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento.

I controlli da parte della polizia

Modificava artigianalmente armi-giocattolo per trasformarle in strumenti di offesa perfettamente efficienti, ma è stato scoperto e arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Taranto. Si tratta di un 30enne che aveva adibito una stanza del suo appartamento a laboratorio.

I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a salve con la canna in calibro 6,35 modificata, completa di due caricatori (uno dei quali con cinque colpi), nascosta in un apparecchio elettrico per la riparazione di schermi smartphone, un'arma corta a funzionamento semiautomatico modificata a calibro 7,65 completa di caricatore e colpi dello stesso calibro, e due arnesi per punzonare le matricole delle armi.

Al termine dell'operazione, il 30enne è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento.