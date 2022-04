Minaccia e perseguita la ex fidanzata: arrestato 30enne

Violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Un 30enne di Taranto è stato arrestato dalla polizia.

L'arresto

Il 30enne non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale e aveva iniziato a pedinare la donna minacciando, anche con messaggi inviati tramite whatsapp, di «massacrare» lei, i suoi genitori e l'eventuale nuovo fidanzato.

Un 30enne tarantino è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale ionico su richiesta della procura, per atti persecutori e violenza sessuale aggravata ai danni dell'ex fidanzata. L'uomo era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso in via d'urgenza dal Questore Massimo Gambino. L'arrestato risponde anche di violenza sessuale in quanto avrebbe costretto la malcapitata ad avere rapporti contro la sua volontà.

