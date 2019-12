Minaccia moglie e figlio con un coltello, arrestato

Ha aggredito la moglie 40enne ed il loro figlio minore, minacciandoli successivamente con un coltello da cucina. Così come aveva già fatto in passato. Sul posto, però, questa volta sono piombati i carabinieri che hanno arrestato il marito e padre padrone e svelando un quadro di assoggettamento psicologico e di violenza.

Nella rete dei militari un 46enne di Ginosa che è stato arrestato in flagranza di reato con la contestazione di maltrattamenti in famiglia. Quando sono intervenuti i militari, l'uomo era in evidente stato di ubriachezza. La

donna e il minore sono stati collocati in una struttura protetta dietro indicazione del Centro Antiviolenza «Rompiamo il Silenzio» di Ginosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA