Minaccia con una pistola la moglie, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia

Ha minacciato la moglie che voleva lasciarlo con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, davanti alla figlioletta di pochi mesi. Per questo un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Grottaglie, in provincia di Taranto. Il giovane è stato arrestato in flagraza di reato con la contestazione di maltrattamenti in famiglia, L'uomo non si è rassegnato al fallimento del suo matrimonio e negli ultimi mesi avrebbe messo in atto una serie di comportamenti vessatori nei confronti della moglie convivente che, invece, aveva deciso di separarsi.

La fuga

L’epilogo delle persecuzioni sabato sera dopo l’ennesima litigio, La donna, per paura del marito, ha preso la figlioletta di 4 mesi e si è rifugiata a casa dei genitori.

Quell’uomo stava cominciando a mostrarsi decisamente troppo agitato. A mezzogiorno di ieri, dopo l’ennesima richiesta del 29enne di vedere la bambina, la malcapitata è tornata nella casa coniugale con la bimba e il padre.

L'incontro

Ad accoglierla ha trovato il marito che li avrebbe minacciati di morte con una pistola che, solo in seguito, si è rivelata essere una scacciacani. La donna in preda al panico ha chiamato i Carabinieri che sono immediatamente piombati sul posto e hanno disarmato e arrestato l'uomo che è finito in carcere.