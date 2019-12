Minacce per l'asta giudiziaria, due indagati

Avrebbero prima minacciato e poi anche ricattato un uomo per impedirgli di partecipare ad un'asta giudiziaria con al centro un immobile. la vicenda, però, è venuta a galla grazie alle indagini dei carabinieri che hanno eseguito due mnisure cautelari a carico di altrettanti indagati. Nella rete dei militari di Fragagnano un autista e un imprenditore agricolo, accusati di turbativa della libertà degli incanti e tentata estorsione.

Secondo gli inquirenti, i due indagati, prima con le minacce e poi con la richiesta di denaro, avrebbero intimidito la vittima per spingerla a rinunciare alla partecipazione all’asta giudiziaria. Per un 46enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per un 51enne è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa.







