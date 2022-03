Taranto, militari italiani insultati al passaggio della nave: "Assassini"

"Assassini", "vergogna". Sono gli insulti destinati ai militari a bordo della "nave carabiniere" che nel pomeriggio di oggi ha attraversato il canale navigabile del ponte levatoio a Taranto. Dalle terrazze del borgo antico, che si affacciano sul canale che conduce al bacino di carenaggio dove c'è l'Arsenale all'interno del Mal piccolo, sono partite le offese insieme al lancio di alcune pietre.

Un modo decisamente poco civile da parte di pacifisti per dire no alla guerra e per denunciare il proprio dissenso apostrofando come assassini i militari che compiono solo il proprio dovere: quello di garantire la sicurezza al popolo italiano.

La nave probabilmente rientrava da una esercitazione o da un pattugliamento nelle acque pugliesi quando ha attraversato il canale come si può vedere dal video di "Taranto è lui".

Centinaia i commenti su facebook a difesa dei militari italiani: "Ignoranza allo stato puro,vanziché ringraziare i nostri militari che corrono il rischio di non rivedere più le loro famiglie,questi addirittura gridano assassini".