Milioni di euro falsi nella zecca clandestina, tre arresti

Stampavano banconote false da cinquanta euro nella zecca clandestina. Ed erano al lavoro quando i finanzieri hanno fatto irruzione nella stamperia ricavata in un villino delle campagne di Maruggio. In manette tre napoletani pizzicati in flagranza di reato dai militari delle Fiamme Gialle. I finanzieri da tempo tampinavano i falsari e l'altro giorno è scattata l'irruzione. Nella casa i militari hanno trovato ben otto milioni di euro falsificati in maniera pregevole che sono stati subito sequestrati.