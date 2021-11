Taranto, mezzi del secolo scorso e carenza d'organico: la protesta dei vigili del fuoco

Parco macchine scarso e inadatto con veicoli immatricolati sino a un quarto di secolo fa; organico insufficiente pari al 20% in meno del personale operativo e il 50% di quello amministrativo con situazioni limite nel comando provinciale dove mancano 15 unità negli uffici e 30 vigili del fuoco; criticità logistiche in tutti i distaccamenti della provincia e carichi di lavoro insopportabili che mettono a rischio i lavoratori e fa vacillare la sicurezza della popolazione servita.

È questo il quadro emerso ieri nella conferenza stampa organizzata davanti ai cancelli della caserma dei vigili del fuoco a Taranto dai vertici locali e nazionali della Funzione Pubblica Cgil di categoria.

APPROFONDIMENTI IL CASO La denuncia dei vigili del fuoco a Castellaneta sulla sede... LECCE Il marciapiede si allarga, la strada si restringe e i vigili del...

Il quadro



Situazione tutt'altro che rassicurante quella illustrata dal coordinatore nazionale Mauro Giulianella e dal segretario della Fp Cgil Taranto, Cosimo Sardelli, che hanno fatto un dettagliato focus sulle numerose falle del sistema ponendo seri interrogativi sulla tenuta del dispositivo di soccorso in un territorio ad alto rischio.

Mali che partirebbero da lontano, dal decreto ministeriale sulla distribuzione territoriale delle dotazioni organiche che avrebbero creato disparità di trattamento tra le diverse realtà provinciali, non valutando reali indicatori di rischio sia antropico che industriale del territorio ionico.

«Il comando di Taranto - ha detto il coordinatore nazionale Giulianella - si trova sempre ai primi posti alla voce indicatore di Operatività rapportato alla dotazione organica, superando comandi come Roma, Milano e Napoli; eppure ha aggiunto il personale è chiamato quotidianamente ad intervenire in un ambito territoriale sia esso urbano che industriale minacciato dal siderurgico ex Ilva, dalla raffineria Eni, dal porto commerciale e industriale, dalla base navale della Marina Militare e Nato e dalle zone industriali dei comuni di Martina Franca, Manduria, Castellaneta per finire al polo aeronautico Leonardo di Grottaglie».

Per il segretario provinciale Sardelli, «tale condizione non è più tollerabile sia in termini di sicurezza e salute dei lavoratori, sia per garantire un servizio di soccorso adeguato ai cittadini».

Non sono mancate critiche alla gestione locale del sistema. «Le continue alchimie per raggiungere un livello minimo di garanzia di soccorso nell'ambito territoriale tarantino impongono molte volte anche il derogare d'istituti contrattuali come ferie, riposi e così via», ha aggiunto Sardelli facendo notare che proprio mentre era in corso l'iniziativa sindacale, l'unica squadra del distaccamento di Martina Franca era stata spostata a Taranto per supportare le squadre cittadine e che quella del turno notturno non era ancora rientrata. Rivendicando l'assicurazione contro gli infortunio di cui è priva la categoria e lamentando le condizioni di abitabilità delle caserme dei dipartimenti decentrati, alcune ai limiti della vivibilità, i confederali della Cgil Fp hanno lanciato un appello ai soggetti istituzionali del territorio, Prefettura, Provincia e comuni, invitandoli a farsi carico delle questioni sollevate intervenendo nei confronti del ministro dell'Interno e del sottosegretario con delega ai vigili del fuoco.

All'incontro con la stampa all'esterno della caserma di via Scoglio del Tonno è seguita poi un'assemblea interna molto partecipata dei lavoratori.