Melucci e gli altri sindaci disertano il vertice sull'Ilva convocato da Di Maio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ll sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci ha annunciato che diserterà il vertice sull'Ilva, convocato dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio per domani. In una nota il primo cittadino parla di «dilettantismo spaccone che il Ministro Di Maio ci spaccerà per trasparenza e democrazia, ma è solo una sceneggiatura ben congegnata per coprire il vuoto di proposte e di coraggio. Poco dopo le 21.30 di sabato - si legge nel comunicato - l'invito al tavolo Ilva del 30 luglio è stato revisionato, non integrandolo magari coi parlamentari ionici, ma estendendolo addirittura ad una serie di sigle pseudo associative e comitati, tra i quali si rinvengono quelle delle aggressioni in Prefettura nel giorno dell'ultimo tragico incidente nello stabilimento, sigle dunque spesso inclini al dileggio delle Istituzioni, sigle che hanno parte della responsabilità di aver lacerato la comunità ionica in questi anni».Il Ministro Di Maio, sottolinea Melucci, ha «perciò scelto i suoi interlocutori e ha tracciato definitivamente la linea dei lavori, contro ogni nostro ulteriore possibilismo». Il Comune di Taranto - conclude il primo cittadino - non parteciperà a nuove iniziative in questa forma. L'azienda e i Commissari sanno dove trovare il sindaco quando la legge della Repubblica Italiana prevederà il suo coinvolgimento».Oltre sindaco Melucci, al vertice in programma nella giornata di domani non prenderanno parte anche gli altri sindaci dell'area di crisì di Taranto e il presidente della Provincia, Martino Tamburrano. Gli amministratori tarantini ieri pomeriggio avevano confermato la loro presenza al Mise pur evidenziando in una nota «taluneperplessità sul metodo utilizzato e l'arretramento rispetto all'importanza delle specificità tarantine della vicenda, prima gestite su un tavolo ad hoc per gli interlocutori tarantini». Domani, peraltro, i rappresentanti del territorio che non andranno a Roma terranno una conferenza stampa. Dell'area di crisì fanno parte i sindaci di Taranto, Rinaldo Melucci, di Massafra, Fabrizio Quarto, di Statte, Francesco Andrioli, e di Montemesola, Vito Punzi.