Massafra, minaccia la madre con una siringa per estorcerle denaro: arrestato

Ha tentato di estorcere denaro alla madre minacciandola con una siringa, ma è stato arrestato dai carabinieri, a Massafra (Taranto). In manette un 24enne del luogo che deve rispondere anche di maltrattamenti in famiglia. È stata proprio la donna, stanca delle continue angherie cui la sottoponeva il figlio, a denunciare l'accaduto.

La donna ha denunciato altri episodi

I carabinieri arrivati sul posto hanno sorpreso il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, mentre tentava di allontanarsi. All'interno dell'appartamento, i militari hanno rinvenuto una siringa ancora intrisa di sangue, che il giovane avrebbe utilizzato per minacciare la donna, tentando di costringerla a consegnargli del denaro. Una volta arrivata in caserma, la donna ha riferito di altri analoghi episodi e delle ripetute vessazioni subite da parte del figlio tossicodipendente. Il 24enne è stato condotto in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.