â€‹Aggredisce la mamma per rapinarla: arrestato

Ancora un episodio di violenza fra le mura domestiche. Nel caso specifico, di questo reato si è reso responsabile un uomo che ha aggredito la propria madre con l’obiettivo di rapinarla: per il malintenzionato è scattato il provvedimento di arresto, che è stato autorizzato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto.I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Massafra hanno infatti arrestato, nella flagranza del reato di rapina, un 30enne.Si tratta di un pregiudicato, originario di Statte.Secondo una prima ricostruzione, i militari, in seguito ad una richiesta d’intervento che era pervenuta sul numero di emergenza 112, si sono recati in un’abitazione di Massafra dove erano state segnalate delle grida di aiuto.I carabinieri, una volta individuata l’abitazione, hanno accertato la presenza nell’abitazione sia di un 30enne che della madre di quest’ultimo.Ai militari non è sfuggito che la donna era molto turbata ed hanno deciso di insistere nella richiesta di spiegazioni. La malcapitata, peraltro, aveva sul collo e sulle mani, evidenti segni facilmente riconducibili ad un’aggressione.In un primo momento, la vittima, anche in relazione al forte stato di agitazione in cui versava, non ha voluto fornire ai militari dell’Arma spiegazioni su quei lividi, ma i carabinieri hanno preso tempo e hanno insistito per decifrare compiutamente l’episodio. Soltanto in seguito, quindi, e dopo essere stata rassicurata e tranquillizzata dai militari, la donna ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto poco prima.Alla pattuglia ha svelato di essere stata aggredita dal figlio, dopo l’ennesima richiesta di denaro, alla quale si era rifiutata di acconsentire.