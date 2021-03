Truffa sulle forniture di mascherine, sei arresti e sequestro da 4 milioni di euro

Sei arresti e sequestro da quattro milioni di euro. Questa la clamorosa svolta dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Taranto su una presunta truffa ai danni della Protezione civile del Lazio sulle forniture di dispositivi di protezione.

Una società del Tarantino si sarebbe proposta per la fornitura all’ente di Protezione civile del Lazio di mascherine e dispositivi di protezione che provenivano dalla Turchia e dalla Cina. Il materiale sarebbe stato accompagnato da false certificazioni di conformità.

La Protezione Civile del Lazio avrebbe dovuto pagare a saldo della fornitura 25 milioni, pagamento bloccato dall’indagine delle Fiamme Gialle joniche.

La proposta sarebbe giunta da un'azienda che sino a marzo dello scorso anno si occupava di integratori alimentari. Il provvedimento di sequestro preventivo e le misure cautelari sono stati disposte dal gip Benedetto Roberto su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone e del sostituto procuratore Antonio Natale. Per gli indagati, tutti agli arresti domiciliari, le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falso, vendita di prodotti con segni mendaci, frode in pubbliche forniture, riciclaggio e autoriciclaggio.