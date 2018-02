Assemblea degli ex Marcegaglia, continua la battaglia per il futuro: a rischio la mobilità prorogata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Nonostante i quattro anni trascorsi dalla chiusura del loro stabilimento, gli ex lavoratori Marcegaglia continuano la battaglia per il diritto al lavoro.«Forse qualcuno pensava o sperava, come molte volte succede nelle vertenze di lavoro, che il tempo avrebbe fatto sprofondare il tutto nel dimenticatoio. Questa volta non è così. A Taranto non ce lo possiamo permettere», affermano in una nota i delegati sindacali di Fim-Fiom e Uilm. Nella giornata di venerdì scorso infatti gli ex dipendenti Marcegaglia, congiuntamente alle segreterie provinciali di Fim- Fiom e Uilm, si sono riuniti nuovamente in assemblea per fare il punto della situazione e tracciare un percorso utile per un ritorno al lavoro.L’assemblea ha sottolineato «la responsabilità della Marcegaglia, che al lordo delle indiscrezioni giornalistiche che la dichiarano fuori dalla cordata per l’acquisizione dell’Ilva, di fatti ad oggi, a pieno titolo, risulta essere ancora impegnata a rilevare, in quota con gli Indiani, il più grande stabilimento siderurgico europeo. Ma vi sembra sbagliato se dalla Marcegaglia si pretende di interessarsi prima dei suoi ex dipendenti?», affermano i sindacalisti che ricordano anche come Marcegaglia pur essendosi impegnata a ricercare un soggetto industriale interessato alla reindustrializzazione del proprio sito (la Marcegaglia Buildtech) con il conseguente riassorbimento dei suoi ex dipendenti, ultimamente «ha fittato alla Vestas, uno dei più grandi capannoni, sempre di sua proprietà, senza provare a risolvere per intero o in parte il problema occupazionale ai suoi ex dipendenti. Sarebbe bastato vincolare anche il fitto di quei capannoni al riassorbimento dei lavoratori», affermano Fim Fiom e Uilm.