Malore dell'autista: bus attraversa la carreggiata opposta e finisce contro un muro

Tragedia sfiorata questa sera a Taranto. L'autista di un autobus dell'azienda di trasporto cittadino ha avuto un malore e ha perso i sensi mentre era alla guida. Ha perso il controllo del mezzo con a bordo alcuni passeggeri. Il veicolo è finito sulla corsia opposta ed ha attraversato la carreggiata finendo su un muro di cinta di un palazzo.

L'episodio è avvenuto su viale Jonio, nel tratto a due corsie, all'altezza dell'incrocio di via Filonide. Il bus della linea 16 percorreva la strada da Taranto in direzione Talsano-San Vito quando il conducente si è sentito male. Il mezzo ha sbandato e ha colpito e superato lo spartitraffico centrale.

Solo per una circostanza fortuita non c'erano veicoli che arrivavano dalla direzione opposta, cioè verso Taranto.

La corsa del bus fuori controllo è finita quando il mezzo ha sfondato un muro, la recinzione del cosiddetto "palazzo a cubi" su viale Jonio. Si è arrestato quando ha colpito il muro e con una pedana della segnaletica pubblicitaria.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze del 118 per i soccorsi dell'autista e dei passeggeri a bordo, rimasti fortunatamente incolumi. Solo per una donna a bordo è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo a causa del trauma riportato nell'urto. Da un primo esame sembrerebbe fuori pericolo anche il conducente che aveva accusato il malore mentre era alla guida.

Sul luogo dello schianto i tecnici di Kyma Mobilità-Amat e il presidente Alfredo Spalluto nonché la polizia locale.