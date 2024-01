Mafia, droga e racket: blitz all'alba contro la criminalità, 29 arresti

Sono 29 le persone arrestate questa mattina dagli uomini della Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione anticrimine messa a segno tra Taranto e Statte.

I militari agl ordini del colonnello Massimiliano Tibollo stanno eseguendo la raffica di arresti sulla base delle ordinanze di custodia cautelare che sono state decretate dal gip Angelo Zizzari su richiesta del pm Milto Stefano De Nozza della Dda di Lecce.

Contestata l'associazione a delinquere

Tra le numerose contestazioni rivolte agli indagati spiccano quelle di associazione per delinquere di stampo mafioso traffico di droga e estorsione. Sono 26 gli inquisiti per i quali è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per tre si è optato per gli arresti domicilari. Nell'inchiesta sono indagate complessivamente sessanta persone.