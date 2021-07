Taranto, incidente stradale sul ponte, traffico in tilt e lunghe code di auto

Incidente stradale e lunghe file di auto questa mattina sul ponte Punta Penna di Taranto. Poco dopo le 7,30, per cause in corso di accertamento, una macchina si è ribaltata al centro della carreggiata in direzione Taranto, probabilmente dopo l'impatto con un'altra vettura. Il mezzo è rimasto di traverso al centro della strada ed ha praticamente interrotto il traffico, molto intenso a quell'ora sia in ingresso che in uscita della città. Traffico che è rimasto a lungo bloccato.

L'incidente

La vettura, una Lancia Y grigia si è ribaltata nelle vicinanze delle svincolo del ponte Punta Penna che consente di imboccare la direzione verso il capoluogo jonico. La macchina si è girata su se stessa e si è fermata poggiata su un fianco. Sono stati gli stessi automobilisti di passaggio a chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti le pattuglie della Polstrada, un equipaggio dei Vigili del Fuoco e una ambulanza del 118.

Le code

I sanitari del 118 hanno immediatamente soccorso il giovane che era alla guida della Lancia Y. Il ragazzo è stato subito condotto in ospedale, per lui tanta paura e qualche leggera escoriazione. Gravi, invece, i disagi per gli automobilisti che sono rimasti a lungo imbottigliati nelle lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni. Una carreggiata, infatti, è rimasta bloccata dalla macchina ribaltata mentre l'altra è stata utilizzata dalle forze dell'ordine per prestare i soccorsi. Sul luogo dell'incidente i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale.