Grottaglie, l'auto si ribalta dopo l'incidente in pieno centro

La macchina si ribalta dopo l'incidente all'incrocio nel centro abitato di Grottaglie, in provincia di Taranto. Lo scontro si è verificato nel centro cittadino della città della ceramica. Una mancata precedenza ha infatti causato uno spettacolare sinistro: una “T-Roc” scura, proveniente da via Grandi ha impattato una “Micra” grigia metallizzata, che giungeva da via Fogazzaro, ribaltandosi e andando a finire contro la saracinesca dell’“Antica Forneria Migiani”. Fortnatamente tanta paura e nessun ferito.

Lo schianto

Poco prima dello scontro il titolare del panificio aveva parcheggiato la propria automobile per controllare il forno, lasciando nell’abitacolo la moglie e la sua bambina di pochi anni. Per miracolo la donna e la piccola sono rimaste nell’auto e pertanto non sono uscite sul marciapiede dove poi è piombata la “T-Roc”. L’episodio è accaduto verso le 18,50 di domenica, in un incrocio assai temibile dove anche in passato, purtroppo, si sono verificati pericolosi incidenti.

I soccorsi

Sul luogo sono immediatamente intervenuti due agenti della polizia municipale, che hanno fatto i rilievi del caso, al fine di ricostruire l’esatta dinamica di questo impressionante incidente e, soprattutto, per chiarire le cause dello speronamento. Nessun ferito, per fortuna: i due giovani che occupavano la “T-Roc” sono tuttavia stati trasportati, a titolo precauzionale, presso il presidio ospedaliero di Martina Franca.